Alle vrijheid, alle ruimte- de woning van je dromen!

We zijn nu aanbeland in het pareltje van de woning. Veel mensen zullen het herkennen: de badkamer heeft iets speciaals. Het is de ruimte waarin je je het beste kunt ontspannen. Een lekker ligbad in de hoek maakt deze kamer extra verleidelijk. Natuurlijk is het soms ook prettig om een korte douche te nemen. Dat kan in deze strakke douchecabine! Laten we de wastafels niet vergeten, hun minimalistische look past geweldig in deze ruimte, zeker als we de houten balken in de vergelijking betrekken!