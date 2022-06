Naast beplanting is de afscheiding van je tuin natuurlijk ook belangrijk. In de eerste plaats bepaalt de schutting het algemene beeld van de tuin en ten tweede zorgt het voor wat meer privacy. Want, niet iedereen vindt het fijn als de buren naar binnen kunnen gluren..

De schutting moet dus voldoen aan een aantal criteria. We hebben 16 modellen op een rijtje gezet die zelfs de buren zullen behagen.