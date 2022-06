Voor en Na: van saai grasveld naar prachtige tuin met zwembad

Een leuke nieuwbouwwoning die eigenlijk perfect is ingericht. Je bent van ons gewend dat we die in een 360-Ideabook aan je laten zien. En toch zie je hier in een leuk huis in een Voor en Na. Het huis was dan ook zeker niet het probleem, de tuin wel. Niet dat die tuin heel erg lelijk was, maar het was eigenlijk niet heel erg veel meer dan een saai grasveld met een paar bomen en een terras.

Om het geheel een beetje meer pit (en vooral ook luxe te geven), hebben de bewoners de zwembadexperts van Hesselbach een prachtig zwembad met een mooie tuin aangelegd. Kijk mee met ons naar dit leuke project.