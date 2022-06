Luxe door eenvoud

Strak design is vaak praktisch design. In deze mooie keuken zien we er een voorbeeld van. Aan weerszijden zien we een werkoppervlak, zo heeft je keuken het professionele allure dat we allemaal graag in onze culinaire ruimte zien. Ook deze keuken staat in contact met de genoemde functies in het huis, op de achtergrond zien we de mooie trap.

In deze zee van daglicht kun jij als kok goed uit de voeten.