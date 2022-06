Verfrissende eikenhouten wastafels

En op die 'minder is meer' toer gaan we nog even door als we een kijkje nemen naar deze eikenhouten wastafel. De groeven en jaarlijnen lopen nog prachtig over het hout, dat als een klein plankje tegen de muur is bevestigd. De gootsteen overschaduwt de eikenhouten wastafel zelfs. Ideaal voor in het toilet of als persoonlijke wastafel in een kleine zijkamer van de slaapkamer. De randen zijn strak afgewerkt wat het een verfijnd gevoel geeft. Zelfs met minimaal materiaal gebruik kan een optimaal resultaat worden bereikt, zolang men maar weet hoe het te doen.