Prachtige Kunstobjecten voor in Huis

Deze figuur is een onderzoeker. Met zijn lamp speurt hij naar verborgen schatten en kennis. De figuur is gemaakt uit prachtig bewerkt staal, dat een industriële uitstraling heeft en daardoor in zowel moderne als industriële interieurs past. De sfeer van deze lichtsculptuur is erg mooi en daarbij ook functioneel, want je kunt rustig een krantje lezen bij het licht van deze lamp. Het licht heeft een rustgevende blauwe kleur en past goed in een kamer waar in alle rust gelezen of geschreven (lees gewerkt) wordt.

Tot zover de bijzondere kunstobjecten voor in huis. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij.

