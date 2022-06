homify 360°: Vakantiehuis in de Alpen

Een huisje in de Alpen is de droom van veel mensen, maar dromen zijn niet altijd bedrog! Vandaag laten we je een droomhuis zien dat in de Alpen van Grison gebouwd is. Deze Alpen liggen in Zwitserland en vormen het grootste deel van het zuidoosten van de Zwitserse Alpen. Hier kun je geweldig skiën, snowboarden, rodelen of een mooie wandelroute nemen. In de winter, als de Alpen besneeuwd zijn, schittert de zon prachtig op de witte sneeuw! Dit is het magische decor waarin het vakantiehuis te vinden is.

Het project werd uitgevoerd door Drexler Architecten AG, dit is een internationaal architectenbureau, dat gevestigd is in Frankfurt, Zürich en Rotterdam. Hun specialiteit is duurzaam ontwerp en energie-efficiënt bouwen. De focus is dan ook om een zogenaamd passiefhuis te maken, dat is een huis wat geen energie gebruikt die uit fossiele brandstoffen opgewekt is. Laten we niet langer wachten en snel een kijkje nemen in dit prachtige huis.