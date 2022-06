5 slimme ideeën voor je entree

Licht is natuurlijk in alle ruimtes van het huis belangrijk. Maar omdat in de gang vaak ramen ontbreken, is het van des te groter belang om goed na te denken over de belichting. Met weloverwogen en gerichte verlichting kun je de sfeer van de entree bepalen en nadruk op bepaalde pluspunten leggen.

