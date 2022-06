Tien keukens uitgevoerd in onvervalst walnoten hout

Op de eerdere foto's in dit Ideabook zagen we, dat walnoot hoofdzakelijk werd gebruikt als extra toevoeging aan een overwegend wit of in andere tinten uitgevoerde keuken. Natuurlijk kan het ook anders, zoals we op deze afbeelding zien. Hier is Amerikaans zwart walnoot gebruikt. Deze houtsoort zorgt voor een warme uitstraling van deze klassieke keuken die overigens is voorzien van de modernste faciliteiten. Dat dit uitstekend kan samengaan is duidelijk te zien aan de roestvrijstalen afzuigkap die tussen de twee kasten is aangebracht. Ook het licht aanrechtblad en het roestvrijstaal rond de kookplaat passen heel fraai bij het donkere hout.