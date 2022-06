Innovatieve Architectuur: Geprefabriceerde Droomhuizen

Tot slot willen we je graag dit huis laten zien. Het is vast al wel duidelijk dat deze prefabhuizen ware paleizen zijn. Als aanstaande bewoner mag je zelf bepalen hoe je huis eruit komt te zien. Jouw ontwerp wordt gewoon door architectenbureau Huf Haus uitgevoerd, zodat je droom uitkomt. Wil je een spa, een overdekt zwembad, een home theater, een vloerverwarming, open galerijen, parketvloeren, een kleedkamer, keukeneilanden of een verlichting die je kunt programmeren? Alles kan en alles mag. Het is zelfs mogelijk om twee of drie flats naast elkaar te laten bouwen, waardoor je als familie bij elkaar kunt wonen, terwijl ieder gezin over zijn of haar eigen huis beschikt. Er zijn prefabhuizen met een oppervlakte van wel 400 vierkante meter. ’The Sky is de limit,’ zeggen ze wel eens. Bij Huf Haus denken ze er net zo over!

Tot zover onze tour langs de bijzondere geprefabriceerde huizen. We hopen dat je veel inspiratie op gedaan hebt!

Zoek je nieuwe muurmode voor je huis? Lees dan dit artikel over prachtige muurdecoraties voor 2015.

In Rotterdam weten ze hoe bijzondere architectuur gerealiseerd kan worden. Lees in dit artikel over het Bridge House in Rotterdam.