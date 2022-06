Voor en Na: van wildernis naar schitterende tuin

Als je nog even terugdenkt aan de foto’s van de oude situatie, dan denk je misschien wel aan de oude betontegels die in de tuin lagen. Gelukkig zijn die ook afgevoerd en is er gekozen voor kleurrijke klinkers. Die sluiten dan ook weer erg goed aan bij de gele slingerpaadjes in de tuin.

Maar op het gebied van stenen is er ook een fraai bakstenen muurtje te vinden. En dat niet alleen, want er is ook een hele leuke werkbank gemaakt die als buitenkeuken kan worden gebruikt, maar die ook ideaal is als poottafel. De bewoners kunnen die keuze helemaal zelf maken.