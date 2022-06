Wij geven je 13 ideeën voor het dak van jouw woning

Dit dakterras is natuurlijk aangelegd om van het prachtige landschap te genieten; een aantal stoelen, twee kleine palmbomen en je waant je op vakantie. Natuurlijk hebben we in Nederland niet zulke hoge bergen, maar ook in Nederland kun je genieten van een prachtig landschap over de velden, of juist een stadsuitzicht over de daken van bijvoorbeeld Amsterdam.

Heb jij hulp nodig bij het aanleggen van jouw dakterras? Raadpleeg dan gerust een professional.