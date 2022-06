Heerlijk Genieten van de Winter: Fijne Europese Winterinspiratie

Je houdt van de aanblik van wit besneeuwde bergen, maar je wilt je wel aangenaam warm voelen? Dan is een bezoek aan het 5-sterren Hotel Villa Honegg in Zwitserland de juiste keuze. Een van de hoogtepunten van de luxe accommodatie is het zwembad met het spectaculaire uitzicht op de Alpen, vooral nu in de winter is dit bijzonder indrukwekkend. Zie jij jezelf hier al ontspannen in dit heerlijke water, terwijl je geniet van de bergen, die zo prachtig zuiver wit besneeuwd zijn? Naast het weergaloze uitzicht, is het baden in dit zwembad ook erg gezond. Het is algemeen bekend, dat de overgang van warm naar koud, of andersom, goed is voor de bloedsomloop. Maar als je in dit water zit, wil je er de komende uren niet meer uit vandaan!