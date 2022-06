homify 360°: Bridge House in Rotterdam

Bij het zien van dit huis valt als eerste op hoe eigentijds en modern het ontwerp is. Maar eigenlijk is de architectuur gebaseerd op traditioneel Hollandse terp bouw. Even een opfrisser: een terp is een kunstmatig opgeworpen aardheuvel dat al sinds van oudsher de bewoners van ons platte landschap beschermt tegen overstromingen. Individuele gebouwen zowel als complete dorpen werden gebouwd op terpen die vanaf het jaar 500 v.Chr. onze voeten droog hielden tot rond het jaar 1200 de eerste dijken werden gebouwd, die vanaf dat moment de functie van de terpen overnamen door overstromingen van het land te voorkomen. Het huis dat we vandaag aan jullie voor willen stellen is gebouwd op twee kleinere heuvels of terpen die in dit geval niet tegen overstromingen beschermen, maar een bijzonder en duurzaam ontwerp huizen. Lees en kijk verder voor de details.