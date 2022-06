Vijf Nederlandse Droomhuizen

Het eerste Nederlandse droomhuis dat we zien staat in Zuid-Holland, in de stad Delft. Het werd ontworpen door Change.nl en is opgetrokken uit hout en staal. Deze combinatie zorgt voor veel warmte en gezelligheid en mondt uit in een geheel eigen stijl. De ruime kamers hebben grote ramen die veel daglicht binnenlaten, ook is er een groot open terras waar je 's zomers heerlijk kunt genieten. Daarnaast is er in het huis subtiele verlichting aangebracht, waardoor een geheel eigen sfeer ontstaat. Aan de gevel vinden we warm hout dat een uitnodigende uitstalling heeft. Het is echt een droomhuis voor iedereen die houdt van strakke lijnen en eigentijdse vormen, maar ook gezelligheid en warmte in zijn of haar interieur belangrijk vindt. De ontwerper heeft ervoor gezorgd dat je als bewoner een goed uitzicht op de tuin hebt, waardoor je in tune bent met je omgeving.