De Schrijverskamer van de 21ste Eeuw: Hoe maak je die?

Het model van deze opberglades is al tig jaren oud, maar toch is het ook in onze tijd een populair meubelstuk. Dat komt door zijn patina, retro kwaliteit en stevigheid, die deze kasten uiterst praktisch en betrouwbaar maakt. Aan deze lades kun jij je letterkundig werken prima toevertrouwen. Zoals je ziet staan ze erg goed bij de witte muur en de donkergrijze vloer. Deze combinatie is natuurlijk op en top industrieel, maar dat is de stijl van onze tijd, en die zal voorlopig nog wel populair blijven. Hoe je de schrijverskamer ook indeelt, doe het zo dat jij er een goed gevoel van krijgt, want alleen dan komen er grote werken uit je pen.

Tot zover dit artikel over de inrichting van een moderne schrijverskamer. Hopelijk heb je door dit artikel ideeën gekregen voor de inrichting van jou werk ruimte! Veel creatief plezier gewenst.

