Trendreport: Inrichtingtrends 2015

Marsala wordt de trendkleur van 2015. Volgens deskundigen is deze kleur zeer vooruitstrevend en heeft hij een zeer positieve invloed op ons gemoed. Dit laatste komt door het aardse rood dat in de kleur aanwezig is. Geen wonder dat de kleur: Pantone Color of the Year 2015 geworden is. (Pantone is een gerenommeerd kleuren instituut) Het is precies zo’n kleur die je even doet omkijken. Wat een prachtige uitwerking zal deze top kleur in je interieur hebben. Het bijzondere van Marsala is dat het zich zo makkelijk aanpast aan elke stijl: van klassiek tot modern, van minimalistisch tot neoBarok, Marsala fits perfectly! Daarnaast is de kleur super elegant en veelzijdig, maar ook opzichtig en warm.