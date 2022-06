Het houten sprookjeshuis dat je altijd al wilde hebben

In Japan weten ze hoe ze dromen uit moeten laten komen. We nemen je vandaag mee naar een schitterende woning dat het midden houdt tussen een riant woonpaleis en een sprookjeshuis. Een woning die we zo in een besneeuwd bos zien staan. We zien niet vaak een dergelijke woning voorbij komen, maar vandaag hebben we beet! Een woning als deze is vrij ongebruikelijk in Japan, met name vanwege het chalet model.

Het is geen typisch huis zoals we dat vaker bij homify voorbij hebben zien komen. Dus duidelijk een categorie apart. Laat je vooral inspireren tijdens de wandeling die we door het huis gaan maken. Have fun!