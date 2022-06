Elke dag zomervakantie in deze strakke villa

Het buitenleven wordt rond deze villa niet vergeten! Dit terras is vooral in de zomer de place to be, maar ook in de wat minder warme periodes in Spanje is het hier goed toeven. Leuk om te zien hoe de terrasvloer in een visuele beweging overloopt in de gevel, ze lijken een geheel te vormen.

Daarnaast ligt de groene mat, een fijn gazon om op te zonnen. Want dat kun je hier in Spanje heel goed doen!