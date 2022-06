homify 360°: Van Hoopje Stenen tot Vakantiedroom

Door de hoge en smalle ramen in de badkamer valt het zachte mediterraanse licht het interieur binnen, waardoor een fijne sfeer ontstaat. De natuurlijke materialen en kleuren in de badkamer brengen je helemaal in tune met de aarde en het Portugese landschap. Elke ochtend en avond beginnen en eindigen op een prettige wijze in deze ruimte. Let ook even op het mooi uitzicht dat je in deze badkamer hebt. Wie wil er nu niet ´s ochtends zijn tandenpoetsen in een vertrek als dit.

Tot zover de tour. Hopelijk ben je verliefd geworden op dit Portugese droomhuisje. Veel plezier bij de creatie van je eigen ontwerpen!

