Voor en Na: de interessante verbouwing van een tuin met zwembad

We nemen je nog een allerlaatste keer mee naar de oude situatie. Zou je dit omschrijven als romantisch of als rommelig? Wij weten het op de redactie niet zo goed. Het is in ieder geval duidelijk dat de oude tuin veel meer onderhoud nodig had. En door veel bomen rond het zwembad te hebben, zit je altijd met bladen die gaan vallen. In de nieuwe tuin heb je daar geen last meer van en daarmee is het geheel ook een stuk onderhoudsvriendelijker geworden.