Voor en Na: industrieel pand wordt een indrukwekkende loft

Bij de verbouwing is deze tussenruimte veranderd in een prachtige corridor tussen de woonkamer en de keuken en eetkamer. De stalen constructie is heel mooi aanwezig gebleven en eigenlijk alleen maar van een fris wit kleurtje voorzien. En in de keuken ruimte is dankbaar gebruik gemaakt van de al aanwezige zolder die is veranderd in een schitterende entresol.