Een royaal familiehuis

Royaal betekent van oorsprong natuurlijk koninklijk, maar wordt ook vaak als synoniem gebruikt voor iets dat ruim en mooi is. In dit geval gaan we een familiehuis bekijken dat aan al die betekenissen voldoet. Heel veel ruimte in en rond het huis en een uitstraling die niet onder doet voor die van een heus paleis! Verbaas je over de prachtige mengvorm van stijlen die is toegepast en zet dit huis zeker op je lijstje als je van plan bent een nieuw huis te gaan bouwen. Kijk snel mee naar dit prachtige project van de Poolse architecten van MG Projekt.