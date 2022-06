The Paper Moon Factory voor originele decoratie

Komt saai niet in jouw woordenboek voor? Misschien droom je wel van bijzondere eikenhouten woningen of originele decoraties in je huis. Dan mag dit kunstwerk niet ontbreken in jouw woning! Tante Adele is een bijzondere vrouw. Een plekje aan jouw muur zal haar goed bevallen. Vriendelijk kijkt ze rond en laat alles op haar inwerken. Deze pittige tante is gemaakt van 100% gerecycled papier.

Wil je dat tante Adele gezelschap krijgt? Oom Tony is een Italiaanse macho man die wel van een feestje houdt. Samen kunnen ze gezellig aan jouw muur hangen! Wedden dat je bezoek nieuwsgierig is wie deze twee leuke mensen zijn?

Hebben we je kunnen inspireren met originele decoratiestukken? Neem dan eens een kijkje in de webshop van The Paper Moon Factory en laat je verrassen door de eindeloze creaties! Misschien hangt Tante Adele wel binnenkort bij jou in de woonkamer.