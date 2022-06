Een tip om geld te besparen voor elke kamer van je huis!

Gebruik je handdoeken meer dan een keer.

In het algemeen is er geen enkele reden om je handdoek een paar keer te gebruiken tenzij je in een vuile omgeving werkt. Bespaar water en dus geld door ze te drogen op te hangen na gebruik en gebruik ze opnieuw en opnieuw. Je gooit hem in de was wanneer hij niet meer fris ruikt.