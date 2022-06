Voor & Na – Renovatie van een eeuwenoud landgoed

Na de foto's van de oorspronkelijke toestand van het landgoed is het nu eindelijk tijd voor de erna-beelden. Zoals in deze foto te herkennen is, zijn voor dit project niet alleen de binnenruimten en de façade gerenoveerd, ook de omringende tuin heeft een nieuwe gedaante aangenomen. Voorbij zijn de tijden waarin de oprit overwoekerd was. Nu voert een brede weg het landgoed op, dat nu ook over een hellende oprit naar de garage beschikt. De verder uitgestrekte tuin is nu een prachtig opgeknapt geheel geworden dat echter ook met voortdurend respect voor het verleden behandeld is. Zo blijft er nog genoeg verfrissend groen over om over te wandelen, te spelen en te ontdekken!