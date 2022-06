Eclectisch Ontwerp: Helemaal van Nu

Tot slot laten we je nog even dit leuke pacmanachtige wezen zien. Het is een eclectisch kussen, dat geïnspireerd is op de pac-manspellen, die ontstonden aan het einde van de twintigste eeuw. Het is natuurlijk niet verwonderlijk, dat de digitale spelcultuur het design van de producten voor ons interieur beïnvloed, want we zien sinds enige jaren een kruisbestuiving tussen de kunst, het design en de gamecultuur. Dit beest is lekker zacht en kinderen zijn er dol op, maar het wezen is ook erg leuk om in je interieur te hangen, dit vanwege zijn designuiterlijk en modieuze kleur. Als je van modern design en gamecultuur houdt, dan is dit spookje je beste vriend.

Tot zover de eclectische ontwerpen. Hopelijk ben je geïnspireerd en enthousiast!

