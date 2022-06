DIY: 5 simpele ideeën die je leven zullen veranderen

DIY is de benaming voor een creatieve activiteit die door de consument zelf wordt uitgevoerd, in plaats van door een vakman. Het komt eigenlijk neer op klussen, alhoewel deze term snel geassocieerd wordt met reparaties in het huis. Bij DIY daarentegen duiken eerder creatieve associaties op, en dat is hartstikke terecht! Want hoe gaaf is het om pallets te schilderen, op te stapelen en om te toveren tot een groot bed voor in de master bedroom?! Het is niet alleen erg goedkoop, maar ook nog eens erg leuk om te doen. We kunnen wel diep in onze buidels tasten en een grote aanschaf doen, maar zeg nou zelf, het is toch veel bevredigender om op je vrije zaterdag zelf de handen vuil te maken?!

Lees daarom verder en ontdek vijf gouden tips die je zaterdagmiddag zullen veranderen.