Bijzondere Minimalistische Boekenkasten: Design Voor Thuis

Ontwerpers zoeken soms naar de essentie van meubilair, waardoor ze vaak op prachtige ontwerpen stuiten. Deze kast van ontwerpbureau karel is een voorbeeld van een tot zijn essentie teruggebracht meubelstuk. De kast bestaat uit een groep kruizen, die diagonaal op de muur bevestigt zijn en een dynamische, visuele uitstraling hebben. Door deze dynamische kruizen lijkt het wel een abstract schilderij van de vroege Mondriaan, waarin hij nog niet die abstracte vlakken schilderde, maar wel een landschap in zijn essentie wist te vangen, door dat landschap in abstracte lijnen te vangen. Die geschilderde lijnen lijken op de lijnen van deze kast, en qua dynamiek hebben ze er ook veel van weg. Deze kast is een prachtige manier om je boeken in uit te stallen, zowel in de woon- als studeerkamer. De donkere vloer zorgt voor een mooi contrast met de witte muur, waaraan de lichte 'kast' hangt. Echt een prachtig design meubelstuk!

Tot zover de bijzondere boekenkasten. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door deze voorbeelden. Veel succes met het inrichten van je woning.

Een nieuwe inrichting voor een nieuw jaar? Lees daar alles over in dit artikel over DIY-projecten die altijd goed gaan!