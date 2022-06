homify 360°: De Franse Ambassade in Beijing

Het is bijzonder hoe sfeervol Alain Sarfati het perceel van 20.000 vierkante meter in de ruimte wist te positioneren. Naast een goed bouwtechnisch ontwerp is ook een esthetische vormgeving van belang, want de manier waarop een gebouw in de stedelijke ruimte communiceert hangt voor een groot deel van zijn positie en vormgeving in de ruimte af. Een aantrekkelijke architectonische communicatie is o.a. belangrijke voor het imago van de ambassade. Deze groep van gebouwen is onder te verdelen in een kanselarij, residentie, het consulaat en verschillende kassen. Al deze prachtige gebouwen monden uit op de prachtige tuin.