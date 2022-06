7 manieren om een tuinpad aan te leggen in een tuin met hoogteverschil

Paden en trappen zijn elementen die een bepaalde elegantie toevoegen aan je tuin en de verbinding met de natuur versterken. Vaak is dit de sfeermaker in je tuin. Soms is er sprake van vlak terrein waardoor je gemakkelijker een pad of trap kunt aanleggen, maar soms is er een helling waardoor een overbrugging nodig is van het ene deel naar het andere deel van je tuin. Soms is dit een paar centimeters verschil maar dit kan oplopen tot meer dan een meter hoogteverschil.

Los van dit nadeel, hoe kun je dit hoogteverschil omzetten in een kans om een origineel en aantrekkelijk ontwerp voor je tuinpad te maken?

Wil je zien hoe dit op stijlvolle wijze is gedaan bij sommige huizen? Lees dan dit artikel en ontdek 7 voorbeelden waarbij het tuinpad een comfortabele, vriendelijke en gezellige route is geworden.