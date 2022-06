Serre wandlampen brengen sfeer

Deze serre baadt in het licht. De heldere tegelvloer biedt de basis aan de inrichting die bijzonder comfortabel oogt. Het transparante plafond is natuurlijk het geen we verwachten in een serre. De deuren staan open met die mooie weer zodat je kunt genieten van de frisse wind die door de serre waait. In de avonduren ontsteken we natuurlijk het kunstlicht. Een voorbeeld vdaarvan zien we aan de bakstenen wand, deze wandlampen hebben qua look veel weg van de kroonluchter in de nok van de serre. Met deze elementen wordt een harmonieuze en traditionele look gecreëerd. Het is een wandlamp met karakter!