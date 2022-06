8 schitterende DIY-projecten

Je kunt een pot in de winkel kopen om daar je planten in te zetten, maar tegenwoordig is het erg makkelijk om zelf je potten te maken door beton te gieten of keramiek in een oventje te bakken. Het gieten van beton is de goedkoopste en makkelijkste optie, want je hebt geen oven nodig.

Met dit soort potten is de stelregel: keep it simple. Dan zijn de resultaten het best en past de pot zeker bij de minimalistische interieurstijlen die tegenwoordig in zijn.