Voor en Na: een nieuwe kledingkast op zolder

In de inleiding hadden we het al over slapen op een oude zolder. En als je dan deze oude balken ziet, dan kun jij je vast heel goed voorstellen, hoe sfeervol dat is! Het nadeel van een schuin dak is echter altijd dat je met een ruimte blijft zitten die te laag is om echt efficiënt te kunnen gebruiken. Een paar kledingrekken plaatsen is dan een hele goede optie, maar je ziet dat het jammer genoeg ten koste gaat van de uitstraling. Zou je dat ook anders kunnen oplossen?