Gordijnen maken de inrichting af

Loop door een straat ergens in een woonwijk in Nederland en het valt direct op: bijna overal zjn de gordijnen open. Vooral bij buitenlanders staan we erom bekend, dat we zelden onze gordijnen dichtdoen. Merkwaardig, want de raambekleding is eigenlijk een elementair onderdeel van de inrichting van een woning. Maar dicht of open, vreemde of niet, gordijnen, vitrage, eigenlijk elke vorm van raambedekking vormt een onlosmakend onderdeel van de totale inrichting. Zelfs omhoog gerolde of weggeschoven rolgordijnen zijn nog zichtbaar en bij de inrichting van een ruimte willen we deze dan ook in de stijl en kleuren van ons interieur integreren.