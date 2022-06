Spotjes zorgen voor een fabulous vibe

Moderne kunst is in vele interieur een belangrijk sfeerelement. In deze slaapkamer is het niet anders. De centrale plek in de kamer wordt door het bed ingenomen, geen wonder gezien de functie van de kamer. Natuurlijk mag een gedegen lichtplan niet ontbreken, diverse spotjes zorgen ervoor dat bepaalden delen van de kamer mooi uitgelicht worden, alsof je in een kunstmuseum slaapt. Je ziet aan dit voorbeeld dat je spotjes op diverse plekken in de slaapkamer kunt plaatsen voor een sfeervol effect.