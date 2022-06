Tien complete droomkeukens

De Oosterse keuken ging altijd al gesluierd in een mist van mysterie. Vreemde gerechten, aparte stijlvormen en een cultuur die letterlijk aan de andere kant van de wereld is ontstaan. Deze Aziatisch complete keuken biedt een waar toevluchtsoord voor zij die zoeken naar orde en rust. Er is geen overdaad aan materiaal aanwezig en het meubilair is zo miniem opgezet dat men zich bijna afvraagt wat er van de keuken over blijft. Een complete keuken waar men uren in rust aan sushi kan werken, of aan een heerlijk nieuw wok gerecht. In deze complete keuken waant men zich in een compleet andere wereld.