Keukenstudio's voor in de tuin of in het huis

Dit is een bijzondere keuken uitgevoerd met glas lava zwart. Wanneer je een keukenstudio zoekt met karakter, ben je hier aan het juiste adres. De keuken past perfect in deze ruimte, omdat het een grote kamer is met weinig frutsels, details en accessoires. De keuken heeft in het midden een groot kookeiland, wat een echte ontmoetingsplek kan zijn. De afzuigkap komt uit het plafond, wat de lege ruimte mooi tegemoet komt. Je kan er je gasten ontvangen, zelf een tijdschrift lezen met een kopje koffie, of bijkletsen met je kinderen. Hoe je je leven ook lijdt, dit is een bijzondere keuken voor iedereen. De architecten hebben in ieder geval hun best gedaan!