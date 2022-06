9 manieren om je kleine woning budget in te richten

We hebben er allemaal wel eens last van: kooplust. Nou ja last, eigenlijk is het best wel ontspannend om iets leuks te kopen dat je echt nodig hebt (lees: erg graag wilt hebben). Soms mag je best eens uit de bocht vliegen wat dit betreft, maar een beetje discipline, hoe lastig wellicht ook, is toch ook wel fijn.

Zeker als het gaat om de looks van je kleine woning, want het is zonde om de ruimte die je hebt vol te pakken met spullen. Keep it simple, dan ziet je huis er echt veel gaver uit!