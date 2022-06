9 slimme manieren om je balkon in te richten

Het loont de moeite om een balkon slim in te richten. Het is in grote steden een waardevolle toevoeging aan je woning. Vaak lopen balkon en woonkamer in een beweging in elkaar over. Zo schep je voor jezelf veel nieuwe woonruimte. In dit ideabook gaan we je inspireren met gave ideeën! We laten je op 9 verschillende manieren zien hoe je een balkon op een unieke wijze kunt inrichten. Of het balkon nu klein is of juist groot, er is altijd een geschikt design voor te verzinnen. Kijk met ons mee naar de voorbeelden!