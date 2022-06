5 tips voor het inrichten van een kleine ruimte

Wie niet sterk is moet slim zijn. Datzelfde geldt een beetje voor je interieur. Hoe kleiner de ruimte, hoe beter je er over na moet denken en hoe slimmer je het moet aanpakken. In dit Ideabook geven we je daarom een aantal tips om kleine ruimtes zo slim mogelijk in te richten. En dat kan naast functioneel zijn er ook nog eens heel leuk uitzien!