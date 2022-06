10 fantastische budgethuizen

Onze volgende woning is weer een bungalow en kenmerkt zich door een modern ontwerp dat eenvoud uitstraalt en functioneel is. De woning heeft een oppervlakte van 140 vierkante meter (+ garage, zoals in alle andere projecten niet opgenomen in de totale oppervlakte), drie slaapkamers en een handige lay-out met de afbakening van de privé en openbare ruimtes. Het huis heeft een woonkamer van 40 vierkante meter, een garderobe van 5 vierkante meter en een badkamer van 9,5 vierkante meter. De kosten inclusief afwerking: 101.500 euro. Het huis is gebouwd met keramische blokken, geïsoleerd met glaswol wol en er is vloerverwarming. Wil je zelf ook zo'n oogverblindende woning laten bouwen? Schakel dan eens een van onze architecten in.