Voor en Na: van leeg appartement naar stijlvolle woning

Vanuit een iets ander perspectief bekijken we de badkamer nogmaals. Dit appartement is casco opgeleverd en dat betekent dat je zelf aan de slag moet gaan om het huis verder in te richten en aan te kleden. In dit geval is er een professional ingehuurd. En gezien alle vragen die we zonet al op je hebben afgevuurd is dat ook best wel hard nodig geweest. Laten we snel gaan kijken hoe het eindresultaat er uit is komen te zien.