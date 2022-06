Kleine huizen waar je hebberig van wordt!

We zeiden het al eerder, de perfecte manier om je beperkte binnenruimte te vergroten is door deze aan te laten sluiten op de buitenruimte. Of dat nou een tuin, een terras of een balkon is. Dat maakt niet zoveel uit. Bij voorkeur plaats je grote ramen en schuifdeuren waardoor er zo min mogelijk ruimte verloren gaat als je deze openzet. Doe dat vooral als het een beetje mooi weer is en je zult zien dat je huis twee keer zo groot wordt.

Inspiratie voor het inrichten van je kleine huis kan je hier op doen. Kom je er zelf niet helemaal uit, vraagt deze professionals dan om wat hulp. En in dit Ideabook lees je nog meer handige tips voor het inrichten van je kleine huis.