Meerdere lagen woonplezier in een unieke woning

We staan in de tuin, een mooie patio en genieten van de blik op de mooie achtergevel. Het is duidelijk dat er verschillende lagen in de woning aangebracht zijn, zo creëer je een mooie dynamische omgeving. De voorgevel is hoger dan de achtergevel, waardoor er boven op het dak ruimte vrij komt om te zitten. We zien hier dus een terras achter de bovenste verdieping. De patio is een andere ruimte waar de bewoners van dit huis in Barcelona graag zitten, een ideale plek ook om je vrienden te ontmoeten voor dat je naar de stad gaat. Voor wie wel eens in deze stad geweest is weet hoe uitgebreid het uitgaansleven hier is. Eigenlijk moet je zeggen hoe de stad bruist en leeft. In de avond leven de Spanjaarden voornamelijk buiten, je kunt dus tot in de late uurtjes genieten van het goede dat Spanje te bieden heeft. Meer mooie ideeën werk je uit met een expert.