5 fantastische manieren om je huis uit te bouwen

Een balkon, mits van een bepaald formaat, kan ook een zeer prettige en aangename aanvulling zijn op je huis. Als je een balkon luxe en aangenaam inricht, is dit echt een heel fijn verlengstuk van je woonruimte. Zet er een lekkere zitbank, fijne stoelen en een tafel neer en je hebt een geweldige extra (buiten)ruimte. Om bij alle weersomstandigheden van je balkon te kunnen genieten is enige vorm van zonwering wel zo handig. Dat kan bijvoorbeeld, zoals je op de foto, met een doek dat je over het dak spant. En als het een keer regent, is het ook wel fijn dat je droog kan zitten op je balkon, dus een (waterwerend) dak is ook het overwegen waard.