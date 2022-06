De vele voordelen van de gipsplaat!

Als je eenmaal je wand of muur (of iets anders) van gipsplaat hebt gemaakt, kun je qua afwerking ook nog alle kanten op. Je kan de gipsplaat stuken en daarna verven en vervolgens heb je een hele gave muur. Maar je kan nog veel meer kanten op. Bijvoorbeeld behangen of er een lambrisering van hout dan wel natuursteen op aan brengen. Op die manier heb je in een mum van tijd een prachtig muurtje staan met een luxe uitstraling, waarvan je niet voor mogelijk had gehouden dat je die zelf neer had kunnen zetten.

Ben je zelf toch niet zo'n geweldige klusser? Vraagt om deze professionals dan om wat assistentie. Inspiratie voor je interieur kan je hier op doen. En in dit Ideabook geven we je nog meer handige klustips.