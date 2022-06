Het perfecte appartement van 72m2

Het appartement heeft een grondoppervlakte van 70 vierkante meter. Op het gebied van ruimte en indeling moet je dan bepaalde keuzes maken. We sluiten straks af met een plattegrond, zodat je nog even een goed beeld kunt vormen van het huis, maar we beginnen met een kijkje in de keuken. Er is bewust voor gekozen om er een gesloten keuken van te maken. Dat is een nadeel als je het contact tussen de gastheer/vrouw en de gasten in ogenschouw neemt, maar het laat aan de andere kant ook heel veel ruimte over in de woonkamer zelf. En met een deur kun je de ruimte afsluiten waardoor je de heerlijke geuren uit de keuken niet nog de hele avond in de rest van het huis hoeft te ruiken.