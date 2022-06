Eikenhout is een van de bekendste houtsoorten. Er is een groot verschil tussen de verschillende soorten eikenhout. Het Amerikaanse eiken kan licht van kleur zijn of een rode gloed hebben, terwijl Frans eiken harder en donkerder van kleur is. Tegenwoordig zijn eikenhouten woningen niet gemakkelijk meer te vinden. Vaak wordt het gelinkt aan een ouderwets landhuis, waarbij je met kaarslicht een boek leest. Toch kan eikenhout juist een moderne sfeer aan je woning geven. Hoewel eikenhouten woningen een minder goede reputatie hebben, kan het ook een prachtplaatje zijn. Met de juiste omgeving, vormgeving en styling, krijg je een gezellige en warme sfeer.

Wij laten je verschillende eikenhouten woningen zien, of meubels met een eikenhouten design. Of je voor veel eikenhout kiest of slechts in de details, je zult merken dat het een wereld van verschil kan zijn!