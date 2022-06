Bijzondere Kopjes, Bakjes en Kannetjes: Elke Dag is het Feest!

Dit zoömorfische motief bezorgde de ontwerper van dit kannetje een rake entree in de designwereld! Dit prachtige werk is van de hand van Nadège Richard. De mooie voorstelling lijkt ons een verhaal te vertellen; een wolf maakt een wandeling in een straat; waar is hij naar opzoek? Misschien wel naar een biggetje om op de vreten! Wie zal het zeggen. Het is in ieder geval een prachtig werk, dat gemaakt is van porselein en daardoor natuurlijk erg kostbaar en teer. Wees er voorzichtig mee.